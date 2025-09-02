Педагоги Королева стали лауреатами премии Губернатора

По итогам 2025 года сразу два педагога из Королева стали лауреатами премии Губернатора Московской области в номинации «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ольга Владимировна Уланова, учитель физики высшей категории лицея № 19, подготовила не одно поколение талантливых учеников, среди которых призеры Всероссийской олимпиады школьников и стобалльники ЕГЭ. В 2022 году ученик Ольги Владимировны стал победителем Всемирной физической олимпиады IPhO. За успехи в работе педагог отмечена государственными и региональными наградами, в том числе знаком «За заслуги перед Московской областью».

Карина Евгеньевна Яхно, учитель географии гимназии №5, более 15 лет работает в системе образования нашего города, представляла Королев на конкурсе «Учитель года Подмосковья – 2022», входит в число лучших педагогов региона, преподаёт в Геоквантуме и имеет собственные уникальные методические разработки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.