Педагоги из Богородского округа признаны лучшими в сфере образования в 2025 г

Знаковое событие произошло в сфере образования Богородского округа. Руководители школ стали победителями областного конкурса «Лучший по профессии в сфере образования» в 2025 году. В номинации «Школа полного дня» победителем стала Андреева Марина Михайловна, заместитель директора Центра образования № 1 имени Героя России Андрея Завьялкина. А в номинации «Школа-флагман» победителем стала Новикова Виктория Викторовна, директор Центра образования № 83. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Победители показали высокий уровень профессионализма, за что будут награждены денежной премией Губернатора Московской области.

Центр образования № 1 свою историю ведет с 1938 года. Учреждение реализует образовательные программы дошкольного образования, начального, основного и среднего общего образования, а также программы дополнительного образования. Образовательные программы предусматривают, в том числе, и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Пять лет подряд данная образовательная организация входит в «зеленую зону» рейтинга школ Московской области, из них два года — в топ-100 лучших школ региона.

Центр образования № 83 имени кавалера ордена Мужества Е. Е. Табакова и А. Н. Кощеева был создан в 1964 г. В стенах учебного заведения реализуются программы начального, основного и среднего общего образования. Здесь ученики изучают базовые школьные предметы, посещают тематические кружки и спортивные секции, проходят марафоны и онлайн-олимпиады Учи.ру. Профессиональные педагоги умело сочетают традиционные методы обучения с новыми технологиями, участвуют в программе «Активный учитель». Они заботятся не только о знаниях, но и о развитии личности, навыков, которые пригодятся ребятам в будущем. Учебное заведение получило на Учи.ру звание «Участник марафонов», «Участник олимпиад», «Лучшая школа города», «Активный учитель», а также положительные отзывы учеников и родителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.