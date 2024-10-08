Педагоги гимназии Подольска повышают квалификацию в лагере «Артек»

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Сотрудники гимназии имени Подольских курсантов проходят обучение по повышению квалификации на базе международного детского центра «Артек». Там работают управленческие команды по программе «Эффективное управление воспитательной деятельностью в образовательной организации». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Городской округ Подольск представляют заместитель директора по воспитательной работе и советник директора по воспитанию гимназии имени Подольских курсантов. В течение пяти дней педагоги принимают участие в интерактивных занятиях, круглых столах, квестах, лекциях, семинарах и других направлениях.

Программа повышения квалификации открывает новые возможности для профессионального роста и совместной командной деятельности в школе.

Главная цель мероприятия — совершенствование профессиональных компетенций по проектированию и организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.