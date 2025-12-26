Педагог театральной студии, годами развращавшая девочек, получила 13 лет колонии

В Москве прошел суд над педагогом театральной студии Екатериной Кирсановой, обвиняемой в педофилии. По данным следствия, она на протяжении нескольких лет развращала маленьких девочек, сообщает Baza .

Сама женщина в ходе заседания настаивала на том, что якобы это именно дети проявляли к ней внимание и настаивали на сексуальных отношениях. 45-летняя осужденная рассказала, что первые близкие отношения с подопечной у нее начались в 2017 году.

По ее словам, 10-летняя девочка пришла в театральный коллектив робкой и замкнутой из-за развода родителей. Кирсанова заявила, что старалась ее всячески поддерживать и успокаивать. Женщина утверждает, что девочка якобы влюбилась* в нее и сама просила об интимной близости. Ребенок также якобы посмотрел эротический клип с участием Кирсановой без ведома педагога.

Кроме того, Екатерина на допросе рассказала, что в любви ей признались еще 15-летняя и 17-летняя девочки. Педагог в ходе заседания суда настаивала, что никакой сексуальной связи так и не случилось, но правоохранители доказали обратное.

По словам коллег женщины, подопечные оказывались под влиянием Кирсановой и начинали копировать ее прическу, манеры, наряды. Одна из пострадавших девочек призналась, что была жертвой манипуляций педагога и в силу возраста не понимала, что происходит. Сейчас она проходит психотерапию.

Известно, что у Кирсановой были лесбийские* отношения. Но на суде она заявила, что сама мысль о близости с женщинами стала ей неприятна, ведь Екатерина стала очень верующим человеком.

В итоге женщину приговорили к 13 годам колонии.

Ранее в Магнитогорске поймали извращенца-педофила, который скрывался 12 лет. Он обвиняется в совершении 13 преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера в отношении детей.

*движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено.