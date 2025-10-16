Педагог из Дмитрова принял участие в международной встрече кулинаров в Минске

13 октября в Минском государственном колледже кулинарии состоялась встреча с представителями Московской Ассоциации Кулинаров, включая президента ассоциации Тамару Шарову Тамару, а также Виктора Клочкова, Анастасию Сидорову, Джеймса Редута и Михаила Гаврилова. Также в мероприятии принял участие преподаватель специальных дисциплин из Дмитровского техникума Роман Белов, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В рамках мероприятия прошла серия мастер-классов, на которых профессионалы кулинарного дела поделились актуальными трендами, авторскими техниками и секретами мастерства. Кроме того, гости из России организовали специальные мастер-классы для воспитанников интернатных учреждений города Минска, что позволило детям получить новые знания и навыки.

Данное событие стало важным шагом в области международного обмена опытом и профессионального развития студентов колледжа.

