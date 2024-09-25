Педагог: чтобы взрослому забрать ребенка из детсада, нужна доверенность

Иногда складывается ситуация, когда папа или мама не могут из-за работы забрать ребенка из школы или детского садика, приходится обращаться к родственникам или знакомым. Что делать в таком случае, юристы и педагоги рассказали изданию «Секрет фирмы» .

«Отправляя ребенка в сад, обязательно ознакомьтесь с внутренним уставом учреждения. Скорее всего, там прописан порядок, как быть, если вы задерживаетесь и не можете забрать ребёнка вовремя», - сказала журналистам юрист в области семейного права, наследства и вопросах опеки Мария Паулюс.

Если рабочий график все же накладывается на график работы образовательного учреждения, родители просят помочь бабушек, дедушек, тетю или дядю или даже взрослых двоюродных братьев или сестер малыша либо друзей или соседей.

Но в этом случае в школу или сад придется предоставить доверенность и заявление, документы можно передать через ребенка.