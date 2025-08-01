Педагог Балашихи получила сертификат на приобретение жилья
Фото - © Личный архив Марины Белявцевой
Торжественное вручение сертификатов участникам региональной программы «Социальная ипотека» прошло в доме правительства Московской области. В числе получателей – учитель начальных классов школы №18 городского округа Балашиха Марина Белявцева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
«Лично для меня это очень важная и своевременная поддержка. Теперь у меня появилась возможность приобрести жилье рядом с местом работы – в деревне Черное. Я благодарна за помощь и поддержку, особенно нашему директору Елене Васильевне, которая помогла разобраться в нюансах программы, – поделилась Марина Белявцева.
Программа реализуется с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Ее участниками могут стать специалисты социальных сфер: педагоги, врачи, молодые ученые, тренеры и сотрудники оборонно-промышленного комплекса. С начала действия программы более 700 педагогов региона смогли улучшить жилищные условия.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.
«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.