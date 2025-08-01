Педагог Балашихи получила сертификат на приобретение жилья

«Лично для меня это очень важная и своевременная поддержка. Теперь у меня появилась возможность приобрести жилье рядом с местом работы – в деревне Черное. Я благодарна за помощь и поддержку, особенно нашему директору Елене Васильевне, которая помогла разобраться в нюансах программы, – поделилась Марина Белявцева.

Программа реализуется с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Ее участниками могут стать специалисты социальных сфер: педагоги, врачи, молодые ученые, тренеры и сотрудники оборонно-промышленного комплекса. С начала действия программы более 700 педагогов региона смогли улучшить жилищные условия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.