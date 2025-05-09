Павел Дуров поздравил пользователей мессенджера Telegram с Днем Победы

Миллиардер и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поздравил подписчиков с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, рассказав о своем деде Семене Тулякове.

«К 80-летию Победы Telegram выпустил три подарка ограниченного выпуска. Среди них и главный символ Победы — красная звезда. С праздником!» — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Семен Туляков был призвал на военную службу 90 лет назад. Лейтенант и командир взвода прошел «Зимнюю» (советско-финскую войну - ред.) и Великую Отечественную войну.

Дуров добавил, что его дед был награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», а также орденами Отечественной войны I и II степени и орденом «Красная Звезда».

Ранее Дуров сообщил о добавлении в Telegram функции групповых звонков, к которому смогут подключиться до 200 человек. Подключать людей к звонку можно будет через ссылки, QR-коды или прямые приглашения в мессенджере.