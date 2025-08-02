Павел Дуров подарил своей девушке картинку в Сети за 4 млн рублей

Общество

Фото - © t.me/durov

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подарил своей девушке Юлии Вавиловой на 25-летие картинку в Сети за 4 млн рублей, сообщил Дуров в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что девушка собирает розовые/фиолетовые подарки на фоне киберпанка

«Поэтому мне пришлось „заплатить 15 000 TON (~52 500 долларов) за плюшевого Пепе“», — отметил Дуров.

Ранее Дуров заявил, что мошенники начали шантажировать пользователей Telegram, чтобы выманить у них редкие подарки.