Павел Дуров подарил своей девушке картинку в Сети за 4 млн рублей Общество сегодня в 16:45 Фото - © t.me/durov

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подарил своей девушке Юлии Вавиловой на 25-летие картинку в Сети за 4 млн рублей, сообщил Дуров в своем Telegram-канале.