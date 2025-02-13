Патриотическое мероприятие для школьников прошло в КЦ «Архангельское»

В Красногорске более 50 учеников четвертых классов Образовательного центра им. А. Н. Косыгина приняли участие в мероприятии, приуроченном к предстоящему Дню защитника Отечества, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организаторы провели для ребят познавательные игры и викторины, в ходе которых школьники подробнее узнали об истории российской армии, ее славных победах, полководцах и военачальниках. Важной частью патриотической программы стала встреча с военнослужащим запаса, волонтером «Ассоциации ветеранов СВО Московской области» Андреем Романовым.

Гость культурного центра «Архангельское» отметил важность проведения подобных мероприятий и интерес к ним представителей подрастающего поколения.

«Дети задавали очень много вопросов. Им интересно, что такое служба в армии, как она проходит. Им интересно, что такое специальная военная операция, как люди себя чувствуют там. Вопросы были самые разные, и есть потребность в том, чтобы детям доносить это именно на таких встречах», — сказал член «Ассоциации ветеранов СВО Московской области» Андрей Романов.

Именно после таких встреч с детьми в Донецке и Луганске Андрей понял, что не может оставаться в стороне от чужих проблем и принял решение посвятить себя волонтерской деятельности. Общаясь со школьниками, мужчина пробуждает в них интерес к событиям, происходящим в мире, стране, на малой родине — в городском округе Красногорск. Искренность, дружеское отношение дети хорошо чувствуют и с удовольствием включаются в беседу, задают множество вопросов о прошлом Андрея, его увлечениях, командировках в зону проведения СВО.

«Я увидел настоящего солдата, который служил в армии, и понял, что он добрый человек, потому что занимался волонтерством и делал очень много добрых дел для солдат и детей», — поделился впечатлениями о встрече с Андреем Романовым четвероклассник Александр Степкин.

Состоявшееся в КЦ «Архангельское» мероприятие стало важным событием для ребят. Они узнали интересные факты из истории родной страны, о людях, защищавших Отечество в прошлом и сражающихся за благо России и ее жителей в настоящее время.

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