Патриотические сборы собрали 300 участников в Раменском

В Раменском 27 апреля прошла торжественная церемония закрытия Суворовских межрегиональных военно-патриотических сборов, которые три дня проходили на территории Казанского храма и прилегающей к нему местности. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Около 300 участников из разных уголков России приняли участие в масштабных военно-патриотических сборах в Раменском. Они прошли с 25 по 27 апреля при поддержке благотворителей и администрации Раменского муниципального округа.

Церемония закрытия сборов традиционно началась с молебна. Затем перед участниками выступили почетные гости с напутственными словами. После этого состоялось награждение победителей в личном и общекомандном зачете. Всего в сборах приняли участие 22 команды.

Награды получили не только участники, но и взрослые, которые принимали активное участие в организации мероприятия. Добрые слова признательности прозвучали в адрес настоятеля Казанского храма протоиерея Андрея Козорезова и руководителя военно-патриотического клуба «Высота» Николая Юдина за достойно проведенные сборы.

Участникам предстояло пройти непростой путь к победе. Но, несмотря на усталость, ребята были счастливы и с гордостью выстроились на церемонии закрытия.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.