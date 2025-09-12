Патриарх рассказал о «перепугавшихся» из-за 400 тыс москвичей на крестном ходе

В Москве на общегородской крестный ход вышли 400 000 человек, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди. По его словам, люди, которые «цинично предвосхищали статистику», «перепугались» из-за реальных масштабов акции, сообщает ТАСС .

Крестный ход прошел в российской столице в воскресенье, 7 сентября. Патриарх возглавлял торжественное шествие по шестикилометровому маршруту от кафедрального собора Христа Спасителя до Новодевичьего ставропигиального женского монастыря.

«Крестный ход, который недавно был, очень ясно сказал многим людям, сомневающимся, неверующим или тем, кто цинично предвосхищал статистику и говорил: „Ну, соберут они там тысяч пятьдесят, ну, пройдут там с Кириллом вместе“. А когда прошло четыреста тысяч, перепугались и стали называть совсем другие цифры», — заявил патриарх после богослужения в Троицком соборе Данилова ставропигиального мужского монастыря.

По его словам, Русская православная церковь «не тщеславится» тем, что на крестный ход вышли 400 000 москвичей, но призывает не замалчивать масштабы мероприятия. Патриарх уверен, что в мире нет другого мегаполиса, в котором православная акция могла бы собрать такое же число участников.

