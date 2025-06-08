Патриарх Кирилл возглавил церковные торжества по случаю Святой Троицы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал Божественную литургию в Троице-Сергиевой лавре в день Святой Троицы, сообщает ТАСС .

В монастыре по прибытии патриарха поприветствовали его громким лаврским колокольным звоном. Предстоятель РПЦ возглавил церковные торжества по случаю праздника.

Вместе с ним служат архиереи и священнослужители, а также игумен и насельники монастыря. Богослужение проходит под открытым небом. Между тем верующие продолжают прибывать в Троице-Сергиеву лавру.

На опубликованных кадрах видны сотни людей, которые находятся в обители и на прилегающей к ней территории. В связи с этим усилены меры безопасности. Дежурят правоохранители.

День Святой Троицы или Пятидесятница считается одним из главных христианских праздников. Его отмечают на 50-й день после Пасхи.

Ранее верующим рассказали, как праздновать Троицу и что нельзя делать в этот день. В этот день важно прийти в храм, помолиться и отказаться от суеты.