Верующим рассказали, как праздновать Троицу и что нельзя делать в этот день

В день Святой Троицы важно прийти в храм, помолиться и отказаться от суеты — праздник призван к духовному отдыху, сообщил РИАМО благочинный Ивантеевского округа, секретарь Сергиево-Посадского епархиального управления, протоиерей Иоанн Монаршек.

«Верующим людям в такой великий праздник необходимо прийти в храм. Это самое главное — быть на Божественной литургии, помолиться, исповедоваться, по возможности причаститься Святых Христовых Тайн — Тела и Крови Господа Иисуса Христа. Тогда человек по-настоящему прочувствует этот праздник», – сказал Монаршек.

Он добавил, что в великие праздники, такой как этот, нужно стараться не делать срочных или тяжелых дел.

«Праздник призван к духовному отдыху — нужно молиться, прославлять Бога. По возможности лучше не заниматься тяжелой физической работой, которую можно выполнить в другой день. Если что-то неотложное — понятно, человек вынужден. Но, конечно, в такой день грешно браниться, ругаться. А радоваться и прославлять Святую Троицу — не грешно», – рассказал благочинный.

Монаршек уточнил, что сам праздник празднуется несколько дней, но, конечно, пятидесятый день — это главный день праздника Святой Троицы, Сошествия Святого Духа на апостолов.

«С этого праздника, можно сказать, начинается богослужебный календарь. В этот день украшаются храмы — березками, зеленью — потому что именно к этому времени все расцветает. Можно вспомнить, что в Ветхом Завете патриарх Авраам у дуба Мамврийского принял Святую Троицу — Отца, Сына и Святого Духа. У нас есть икона Святой Троицы — изображение в виде трех ангелов. Авраам принял троих странников, которые были ангелами, и по преданию, это была явленная Святая Троица у дуба Мамврийского. Он принимал их под зеленью, поэтому и храмы в этот праздник украшаются зеленью», – разъяснил он.

День Святой Троицы, иначе его еще называют Троица или Пятидесятница, в этом году отмечается 8 июня. Этот христианский праздник является одним из главных и всегда приходится на пятидесятый день после Пасхи.