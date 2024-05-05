Патриарх Кирилл поздравил россиян с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с главным христианским праздником — Пасхой. По его словам, Русская православная церковь (РПЦ) обращается к воскресшему Господу с просьбой о воцарении прочного и справедливого мира, сообщает ТАСС.

«Ныне церковь молитвенно обращается к воскресшему Господу и просит его о даровании победы света над тьмою и правды над ложью, о преодолении греховных разделений и вражды, о воцарении прочного и справедливого мира». Кирилл Патриарх Московский и всея Руси

По словам патриарха, сейчас помогает всем защитникам Отечества и традиционных христианских ценностей, раненым и тем, кто потерял родных и близких. Он добавил, что в глазах Бога каждая жизнь является бесценной.

Патриарх Кирилл поблагодарил всех за труды, отзывчивость и доброту и пожелал пасхальной радости, которая будет пробуждать добрые чувства и вдохновлять на созидательные труды, меняющие жизнь к лучшему.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение​.