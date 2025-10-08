Патриарх Кирилл обратился к верующим в Сергиевом Посаде в день памяти Сергия Радонежского

Патриарх Московский и всея Кирилл возглавил праздничную службу, которая состоялась в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры. Глава округа Оксана Ероханова поздравила Святейшего с праздником и присоединилась к богослужению, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

8 октября отмечается день преставления преподобного Сергия Радонежского, одного из самых почитаемых в русской православной церкви святых.

Осенний Сергий так называют праздник в народе. В этот день в Сергиев Посад приезжают сотни верующих из разных уголков страны, чтобы поклонится мощам преподобного и помолиться. Каждый о своем.

Традиционно предстоятель Русской православной церкви закончил молебен обращением к верующим с первосвятительским словом. Он отметил, что личность преподобного Сергия, его дела, которые известны истории государства — и есть пример того, что должна делать церковь для своей страны и своего народа — объединять и призывать жить в мире. И сегодня это как никогда важно.

