Патологоанатома из Екатеринбурга арестовали за секс с 12-летней девочкой

Уральского патологоанатома арестовали по делу о сексуальном насилии над девочкой

В Екатеринбурге арестован патологоанатом, который подозревается в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на информацию от пресс-службы Свердловского областного суда.

Как уточняется, Верх-Исетский районный суд рассмотрел ходатайство следователя о мере пресечения для врача одной из местных больниц. Обвиняемый, Сергей О., был арестован и помещен под стражу на 2 месяца — до 12 апреля.

По данным следствия, мужчина провел с дочерью своих прихожан обряд, после которого произошел инцидент сексуального характера.

Ранее СМИ сообщали, что патологоанатом-кришнаит занялся сексом с 12-летней девочкой. Мужчина увлекся кришнаизмом и даже вступил в сообщество «Сознание Кришны», где был наставником. Пострадавший ребенок является дочкой прихожан.