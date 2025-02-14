Российский патологоанатом-кришнаит занялся сексом с 12-летней девочкой

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего заведующего патологоанатомическим отделением детской больницы. Его обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки, сообщает E1.RU .

Коллега врача рассказал, что мужчину задержали вечером, а его знакомые находятся в шоке от случившегося.

«Специалист он хороший, очень опытный, но со своими странностями», — рассказал коллега.

Оказалось, что несколько лет назад мужчина увлекся кришнаизмом и даже вступил в сообщество «Сознание Кришны», где был наставником. Пострадавший ребенок — дочь прихожан. Он переписывался с девочкой, потом отвез за город, устроил ритуальное бракосочетание и занялся с ней сексом.

Родители узнали о произошедшем. Дочь рассказала, что все произошло по обоюдному согласию, но уголовное дело по ст. 131 УК РФ (изнасилование) все же возбудили, как и положено по закону. Суд избирает мужчине меру пресечения на время расследования. Ему может грозить до 20 лет заключения.

В больнице кришнаит-патологоанатом находился на хорошем счету. Он занимался научной и преподавательской деятельностью, женат.

Ранее американский подросток, который с 13-летнего возраста встречался со школьной учительницей Лорой Кэрон из Нью-Джерси, просит снять обвинения с возлюбленной. Она родила от молодого человека ребенка.