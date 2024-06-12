Пасынок главкома ВСУ заявил, что Сырский никогда не считал себя украинцем

Пасынок главкома ВСУ Сырского: для меня он предатель, продавший Родину

«Были ошарашены, когда узнали, что его назначили командующим ООС (Операции объединенных сил) в Донбассе. Особенно помня, что он никогда не был патриотом Украины, язык даже никогда учить украинский не хотел. А тут такое <…> Карьера, наверное, оказалась дороже», — сказал Иван.

Он подчеркнул, что не планирует общаться с отчимом. При этом Иван не смог ответить, считает ли он Александра Сырского врагом.

По словам пасынка Сырского, он считает главкома украинских сил предателем, так как они находятся «по разные стороны баррикад».

Иван добавил, что в прошлом Сырский неоднократно критиковал правительство Украины за коррупции и глупые политические решения, однако себя украинцем никогда не считал.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина готовится к оборонительным действиями в Сумской области. Власти региона уже провели эвакуацию.