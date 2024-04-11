Пассажиров Подмосковья с Днем космонавтики поздравит космонавт-испытатель

В День космонавтики, 12 апреля, в автобусах «Мострансавто» жителей и гостей Московской области с праздником поздравит действующий космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Анна Кикина. Поздравления будут транслироваться через аудиоинформаторы в автобусах, а также на некоторых автовокзалах и автостанциях в течение всей пятницы, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Анна провела в экспедиции на МКС 157 дней. Космонавт пожелает пассажирам «Мострансавто» приятной поездки, напомнит, что в этом году отмечается 63-я годовщина полета Юрия Гагарина в космос, передаст привет от всего космического отряда России, а еще попросит не забывать пассажиров свои вещи в салоне.

География поздравления широкая: «Мострансавто» обслуживает почти 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов в различных городах Подмосковья, более 1 600 000 пассажиров ежедневно пользуются автобусами предприятия.

Анна Кикина отправилась в свой первый космический полет 5 октября 2022 г. вместе с астронавтами НАСА Николь Манн, Джошем Кассадой и японским астронавтом Коичи Вакатой с площадки 39A Космического центра имени Кеннеди НАСА в штате Флорида на пилотируемом корабле Crew Dragon в качестве специалиста миссии Crew-5 и бортинженера МКС-68. Продолжительность полета составила 157 суток. Анне Кикиной присвоены звания «Герой Российской Федерации» и «Летчик-космонавт РФ» (2024 г.), «Почетный житель города» Новосибирска, также она обладает медалью Ю. А. Гагарина (2023 г.).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.