сегодня в 16:56

Пассажирка с сигаретой разгуливала по салону самолета, следующего рейсом из Москвы в Сухум. Женщина выпускала клубы дыма на недоумевающих людей, сообщает Baza .

Пассажирка авиакомпании iFly, уставшая после часа полета, решила покурить. При этом женщина не стала прятаться, а подожгла сигарету и направилась в сторону туалета.

Бортпроводницы стали убеждать нарушительницу перестать дымить и вернуться на свое место. По словам пассажиров, курильщица начала спорить с бортпроводницами, спокойно докуривая сигарету.

После посадки пассажирку передали сотрудникам правоохранительных органов. Через несколько часов ее заметили отдыхающей в одном из городских отелей. Она отделалась штрафом в 1,5 тыс. рублей.

