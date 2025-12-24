Пассажир устроил перекур прямо в вагоне московского метро

сегодня в 19:54

Мужчина закурил сигарету в вагоне столичного метро. Теперь ему грозит штраф, сообщает «112» .

Пассажир решил «расслабиться» и устроил перекур прямо в вагоне. Очевидцы сняли это на видео.

В кадре видно, как мужчина затягивается сигаретой и выпускает дым. Неподалеку сидят остальные пассажиры.

Теперь на мужчину могут составить административный протокол за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Ему грозит штраф.

Ранее стало известно, что в РФ планируют блокировать сайты с онлайн-продажей устройств и товаров для курения. Подобные платформы будут добавлять в перечень сайтов с информацией, которые нельзя публиковать.

