В РФ планируют банить сайты с онлайн-продажей устройств и товаров для курения

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о внесудебной блокировке сайтов. Он касается ресурсов, на которых публикуются предложения об онлайн-продаже табачной, никотиносодержащей продукции, кальянов и устройств типа Iqos, сообщает ТАСС .

Предлагается дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В рамках него, площадки с предложениями о продаже табака в Сети смогут банить без вердикта суда.

Подобные платформы будут добавлять в перечень сайтов с информацией, которые нельзя публиковать в России. В первом чтении законопроект приняли в марте.

Также депутаты выступили с инициативой заставить владельцев отслеживать выкладку предложений о продаже в Сети таких товаров на своих сайтах. Подобные меры используют по отношению к информации о продаже алкоголя в интернете. Такие решения продемонстрировали эффективность.

Если закон будет окончательно принят, новые меры начнут работать с 1 марта 2026 года.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.