Пасхальные торжества пройдут в Троицком храме в Раменском

Накануне Пасхи глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев встретился с благочинным церквей округа игуменом Никодимом и обсудил реконструкцию Троицкого храма — одной из главных достопримечательностей Раменского. Об этом сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.

Новый этап работ, к которому приступят в ближайшее время, — обновление колокольни. Несмотря на строительные работы, колокольный звон будет радовать прихожан во время Светлой Седмицы — первой недели после Пасхи. Более того, благословленные звонари, а также православные жители и гости Раменского смогут подняться на колокольню и самостоятельно позвонить в колокола.

Праздник Светлого Христова Воскресения в Троицком храме начнут отмечать в ночь с 19 на 20 апреля торжественной службой с Крестным ходом. В Пасхальную ночь здесь выступят Академический большой хор РХТУ им. Д. И. Менделеева и Академический хор Московского метрополитена под управлением Бориса Тараканова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.