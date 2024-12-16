Парту Героя в честь участника Великой Отечественной войны открыли в Лениснком

По инициативе Ленинского отделения партии «Единая Россия» в Володарской школе в торжественной обстановке открыли ученическую парту с размещенной на ней информации о механике-водителе танка Т-34 Сергее Маркине, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

На торжественной церемонии открытия присутствовали заместитель главы Ленинского округа Иван Гетман, начальник управления образования Наталия Киселева, депутаты фракции «Единая Россия» Марина Иноземцева и Валерий Скляр, а также члены и сторонники партии.

«Маркин Сергей Сергеевич — механик-водитель танка Т-34 207-го танкового батальона 102-й танковой бригады 4-го танкового корпуса, старший сержант. Родился в 1915 году в деревне Малая Володарка. После окончания 7 классов работал водителем грузовика на фабрике им. Володарского. Участвовал в Великой Отечественной войне с первых дней», — рассказал заместитель главы Ленинского округа Иван Гетман.

За героизм и доблесть, проявленные при выполнении боевых задач, старший сержант Сергей Маркин был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.

«Молодому поколению, ученикам очень важно помнить историю нашей страны, подвиги и мужество Героев Отечества. Уверен, что „Парта Героя“ будет мотивировать и вдохновлять ребят для стремления к высоким целям и достойным результатам!», — приводятся в сообщении слова депутата Совета депутатов Ленинского округа Валерия Скляра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.