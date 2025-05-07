Парту Героя участника Великой Отечественной войны открыли в гимназии № 2 Балашихи

Память Дмитрия Старых почтили в гимназии № 2 имени Михаила Грачева в Балашихе. Герой являлся почетным гражданином городского округа, полковником в отставке, членом городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках открытия парты прошел урок мужества. Участие в нем приняли генерал-майор авиации, Член совета высшего офицерского состава общественной организации «Офицеры России» Николай Горчаков, руководитель исполкома местного отделения Общероссийской организации «Офицеры России» Розалия Абатурова и депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Ульяна Кондрякова.

«В Балашихе очень много героев. У нас на улице Новой есть памятник. На нем в прошлом году было выбито 38 имен жителей нашего округа, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Самое главное — это помнить и передавать память, потому что историю никогда нельзя переписывать», — сказала Ульяна Кондрякова.

Дмитрий Старых родился 26 ноября 1926 года. В Красную армию был призван 19 декабря 1943. За участие в Могилевской операции получил медаль, которая впоследствии, по его словам, станет самой дорогой наградой для него.

В одном из боев под Могилевом Старых получил серьезное ранение. После восстановления был зачислен в 60-ю армию 2-го Украинского фронта, которая участвовала в ликвидации Ясско-Кишиневской группировки врага. В августе 1944 года Дмитрий попал в 32-ю дивизию по охране особо важных объектов промышленности и железных дорог.

После окончания Великой Отечественной войны продолжил службу. Ушел в отставку в звании полковника в 1981 году.

«Дмитрий Старых очень часто бывал в нашей гимназии, рассказывал о тех тяжелых днях, которые были у солдат во время Великой Отечественной войны, и о преодолении трудностей, с которыми столкнулся сам. Он действительно был почетным гражданином, болел за подрастающее поколение, а также старался сделать так, чтобы Балашиха становилась лучше», — рассказал директор гимназии № 2 Татьяна Андреева.

Герой похоронен с воинскими почестями фронтовика на Пуршевском кладбище городского округа Балашиха.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.