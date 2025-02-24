Парту Героя РФ Евгения Фадина открыли в гимназии № 1 в Балашихе. Торжественное мероприятие прошло 24 февраля в годовщину начала СВО, сообщает пресс-служба администрации округа.

Евгений Фадин родился в Балашихе, в семье военнослужащего. Учился в полицейском колледже, затем служил в центре беспилотной авиации, после чего подписал контракт с Минобороны РФ. Был задействован в ходе военной операции в Сирии, позже был направлен в зону СВО.

В ходе спецоперации Евгений стал командиром группы 924 главного центра беспилотной авиации. При выполнении военных задач внедрял инновационные методы воздушной разведки и организовывал устойчивую работу комплекса беспилотников, что помогало своевременно получать важные разведывательные данные.

«Хотел бы прежде всего сказать спасибо руководству гимназии и города, ребятам, которые не забывают сына. Прошу учащихся не забывать наших героев, которые выполняют ежесекундно, ежечасно, наш долг на фронте, защищая нашу прекрасную Родину» — сказал отец Героя Владислав Фадин.

7 сентября 2023 года Евгений Фадин героически погиб, вывозя личный состав и комплект беспилотников во время обстрела противника. Посмертно Евгению Фадину присвоено звание Героя России.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.