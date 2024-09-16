Партийцы приняли участие в открытии нового парка «Меленки» в Павловском Посаде

В округе состоялось долгожданное событие — торжественное открытие парка «Меленки», уютного уголка на берегу реки Клязьма в центре Павловского Посада, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На празднике присутствовали депутат Государственной Думы Геннадий Панин, депутат Московской областной Думы Линара Самединова, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов, а также члены и сторонники партии «Единая Россия».

Название парка было установлено в честь деревни Меленки, которая когда-то располагалась на этом месте. В 1844 году, по указу царя, деревни Вохна, Захарово, Усово, Дуброво и Меленки объединились и стали основой города Павловский Посад. Название деревни, по словам краеведа Павловского Посада, связано с мельницами, которые стояли с середины 18 века и мололи муку.

Теперь парк «Меленки» — это современная территория для отдыха, которая отвечает всем запросам времени. В рамках реализации Народной программы и партийного проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» новый парк был оснащен современными спортивными площадками, детской игровой зоной, зоной отдыха и барбекю у реки, сценой для выступления творческих коллективов и артистов, тематическими фотозонами и туалетными модулями.

А основным символом парка стал павловопосадский платок, с историей которого неразрывно связан город. В проекте было использовано 10 оттенков из популярной модели платка «Сон бабочки»

«Благодарю нашего президента Владимира Владимировича Путина, губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, депутата Государственной думы Геннадия Олеговича Панина, депутата Московской областной думы Линару Раимовну Самединову, региональное правительство и наших неравнодушных жителей за помощь в реализации этого грандиозного проекта. Уверен, что данная общественная территория будет пользоваться популярностью не только у местных жителей, но и туристов нашего округа», — прокомментировал Денис Семенов.

С самого утра жителей Павлово-Посадского городского округа радовала концертная, развлекательная и анимационная программа. А завершился праздник выступлением кавер-группы.

Напомним, что проект по благоустройству рекреационной зоны на реке Клязьма получил победу в 2023 году на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках реализации мероприятий государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.