Партия ЕР Подмосковья 20 июня проведет единый день приемов бойцов СВО и их родных

20 июня на площадках региональной и 53 местных общественных приемных партии «Единая Россия» в Подмосковье пройдут встречи с участниками СВО и их близкими по вопросам медицинского обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Руководитель региональной общественной приемной «Единой России», депутат Госдумы Алла Полякова рассказала, что в Московской области ведется большая работа по поддержке ветеранов СВО, действующих военнослужащих, а также их родных и близких.

«Цель наших тематических приемов — вовремя оказать содействие в прохождении реабилитации, помочь адаптироваться к мирной жизни. В Московской области работают три современных центра: «Ясенки» в Подольске, «Протэкс-центр» в Коломне и центр имени Мещерякова в Сергиевом Посаде для тех, кто потерял зрение или слух. Здесь уже оказана помощь в реабилитации свыше 1 тыс. бойцов», — прокомментировала Алла Полякова.

Узнать подробности и записаться на прием в Региональную общественную приемную «Единой России» можно по телефону: 8 (495) 106-05-50.

Приемы пройдут в местных общественных приемных партии по всему Подмосковью. Узнать адрес ближайшей приемной можно на сайте регионального отделения «Единой России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.