«Паркуюсь, где захочу»: доктор Купитман из «Интернов» поднял бунт на автостоянке

сегодня в 13:09

SHOT: звезда «Интернов» Демчог устроил скандал на парковке в Москве

Актер Вадим Демчог, известный по роли доктора Купитмана в сериале «Интерны» протаранил ограждения на столичной автостоянке из-за отказа в парковке, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в среду утром на площадке, расположенной на Варшавском шоссе. Демчог хотел попасть на специальную парковку, но его туда не пропустила охрана, у которой были списки.

Артист заявил, что заплатил 800 рублей, поэтому может оставить свой автомобиль там, где захочет.

После этого ведущий шоу «Выживалити» начал таранить железные заграждения, но эти попытки оказались безуспешными.

В результате Демчогу пришлось искать другое место для парковки своего авто.