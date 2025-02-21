Парковый забег в честь Дня защитника Отечества состоится в Люберцах 22 февраля

Традиционный парковый забег от сообщества «5 верст Наташинский» пройдет в Люберцах в субботу, 22 февраля. Участники посвятят его Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации округа.

Начнут спортсмены с легкой разминки, затем им предстоит преодолеть три круга трассы. Собираются легкоатлеты в 8:40 около часов у входа в Центральный парк Люберец. После старта участников традиционно ждет горячий чай со сладостями и поздравление именинников. На этой неделе поздравят с праздником всех мужчин.

На прошлой неделе мужской и женский зачеты возглавили: Виктор Николаев (00:19:05) и Юлия Вахромова (00:26:26). Личными рекордами отметились четыре спортсмена. Одна участница впервые преодолела 5 верст.

Всего в забеге приняли участие 43 человека и 19 волонтеров.

Клубы «25 финишей» и «100 финишей» пополнили Александр Новиков и Виктор Рожков, клуб «50 волонтерств» — Мария Бубнова.

Возрастное ограничение: 16+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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