Парки Подмосковья приглашают 8 июля на день семьи, любви и верности

8 июля более чем в 85 парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие «Семья. Лето. Парк», приуроченное ко дню семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей устроят большой семейный пикник на траве, проведут мастер-класс по созданию генеалогического древа и семейный квест по парку, а также организуют семейное дефиле, концертную программу и многое другое.

Так, в сквере им. В. А. Зайцева в Коломне будут организованы творческие мастер-классы и тематическая книжная выставка. Все желающие смогут принять участие в семейной фотосессии, дефиле и мастер-классе по танцам. Для любителей активного отдыха состоится семейная зарядка «Будь здоров». Кульминацией мероприятия станет концертная программа «Мелодия счастья» при участии солистов и творческих коллективов Коломны.

В парке «Беличий» Краснознаменска гостей ждут мастер-классы, эстафеты, концертная программа и анимационная программа для детей. Также в рамках программы состоится торжественное вручение памятных медалей новорожденным «Моя малая Родина — Краснознаменск» и юбилярам совместной жизни «За любовь и верность». Украшением мероприятия станет акция «Воздушные шары»: шары с логотипами парка получат все посетители.

В парке 30-летия Победы Орехово-Зуево пройдет конкурс рисунков «Семья — моя крепость», гости смогут принять участие в творческой мастерской и фотосессии. Помимо этого, состоятся квест по парку «В поисках семейного счастья», подвижные игры и концертная программа. Посетителей парка будут встречать в тематических костюмах Петра и Февронии.

В парке «Покровский» в Хотьково подготовили мастер-классы по столярному делу, народной игрушке и плетению русских народных венков. Все желающие смогут посетить тематическую локацию с народными играми в серсо, городки, «гусёк», бирюльки и абрамцевское лото. Завершится мероприятие концертом «Сила традиций» и дегустацией чая с шиповником и липой.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха посетителей ждут телесные практики для всей семьи, творческие мастер-классы и семейная фотосессия с профессиональным фотографом. Для гостей проведут русские игры и хоровод, а также спортивные и интеллектуальные состязания. В лекционной зоне все желающие смогут узнать о психологии, ароматерапии и нутрициологии.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.