Парки Подмосковья приглашают 21 декабря на мероприятие «Зимние рекорды»

В 80 парках Подмосковья 21 декабря пройдет спортивное общеобластное мероприятие «Зимние рекорды». Посетители в этот день смогут принять участие в массовых забегах, мастер-классах по зимним видам спорта, а также фан-встречах с профессиональными спортсменами. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Фрязинский лесопарк приглашает на встречу со спортсменами-тренерами по ориентированию: мастером спорта России Татьяной Грибановой, кандидатом в мастера спорта России Александром Романовым и кандидатом в мастера спорта СССР Сергеем Бодуновым. Все желающие смогут посетить мастер-класс по спортивному ориентированию на лыжах, зимних эстафетах и других активностях.

В парке «200 лет Егорьевску» гости смогут посетить фотовыставку «Спортсмены Егорьевска», дети и взрослые примут участие в анимационной программе «Зимние старты». Всех желающих будут угощать чаем и сладостями.

Парк им. В. Талалихина в Подольске проведет мини-соревнование по гиревому спорту, мастер-класс по нормам ГТО и спортивную зарядку от группы «Радость движения». На катке пройдут открытая тренировка хоккеистов и показательные выступления фигуристов от МУ СШОР «Витязь». В течение мероприятия будет работать фотовыставка «Олимпийские чемпионы».

В парке Мира в Мытищах пройдет массовый забег от «5 верст», мастер-класс на льду от школы «Авангард». На спортивном ориентировании можно будет познакомиться с альпинистским снаряжением, а на «Зимних стартах» пройти игровую полосу препятствий. В этот день в парке будет работать выставка о достижениях советского и российского спорта.

Парк Малевича в Одинцовском округе приглашает всех желающих на мастер-класс по коньковому ходу на беговых лыжах, в зону большого интерактива «Керлинг», анимационную программу на льду и другие активности.

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма, министерства физической культуры и спорта Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов заявил, что в грядущем сезоне проекта «Зима в Подмосковье» гостей и жителей области ожидает 5 тыс. мероприятий, которые посетит более полумиллиона человек. Кроме того, ожидается увеличение турпотока.

«С 1 декабря у нас стартует «Зима в Подмосковье» — это обширная и узнаваемая программа, которой уже несколько лет. В этот сезон мы проведем более 5 тыс. мероприятий, порядка 500 тыс. участников примет в них участие и ожидаем 3 крупных выставочных проекта в Московской области», — сказал Кузнецов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.