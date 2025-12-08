сегодня в 21:03

Парки Орехово-Зуевского округа проведут творческие мероприятия с 8 по 12 декабря

Парки Орехово-Зуевского округа с 8 по 12 декабря организуют спортивные тренировки, мастер-классы и игровые программы для посетителей всех возрастов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Парке 30-летия Победы гостей ждут «Веселые старты», «Игры нашего двора», творческий мастер-класс по аппликации, беседа ко Дню Конституции и клуб любителей настольных игр.

В парке «Дулевский» запланированы открытые тренировки по фитнесу и футболу, квиз «Интеллектуал», мастер-класс в «Арт-лаборатории», анимационная программа «Зимний бум!» и лекторий «Белкин дом».

В Дрезненском городском парке пройдут спортивные игры «Зимний движ» от школы «Феникс», «Школа юного художника» и командная игра «Мафия».

В парке «Меланж» города Куровское посетители смогут принять участие в квизе «Минутка для шутки», игровой программе «Сказки водят хоровод», написать письмо Деду Морозу, сыграть в настольный теннис и посетить открытую тренировку по общей физической подготовке.

Подробная информация о мероприятиях размещена в афишах парков. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.