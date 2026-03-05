Парки Орехово-Зуевского округа проведут программу к 8 Марта

Праздничная программа «Весна, цветы и комплименты» пройдет 8 марта в парках Орехово-Зуевского округа. Для жителей подготовили концерты, мастер-классы, выставки и тематические фотозоны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Парке 30-летия Победы откроются творческая мастерская «О прекрасном» и лаборатория красоты, а также выставка «Сделано своими руками» и фотозона «Для милых дам». С полудня стартует акция «Вам, любимые!». На сцене пройдет концерт «Весеннее настроение», для детей организуют анимационную программу «Тайны заколдованного цветка». Также запланирована беседа о культурном коде, посвященная Марии Филипповне Борисовой.

В парке «Дулевский» у входа состоится акция «Вам, любимые!», будут работать фотозона и выставка «Весна глазами детей». В арт-лаборатории проведут мастер-класс «Цветочный этикет». Гостей также ждут анимационная программа «Нежный сезон» и концерт «Весенняя классика».

В Дрезненском парке организуют мастерскую «Открытка для мамы», выставку «Сделано с любовью» и фотозону «Для милых дам». В программе — концерт «Весенние ритмы», анимация «Нежный сезон» и беседа о культурном коде, посвященная Петру Леонову.

В парке на улице Юбилейной в поселке Авсюнино гостей встретят фотозона «Цветы для любимых», акция-поздравление «Вам, любимые!» и программа «Музыкальный комплимент для женщин». Подробности можно узнать в афишах парков. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.