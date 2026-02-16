Парки Орехово-Зуевского округа проведут праздничные мероприятия с 16 по 22 февраля

Парки Орехово-Зуевского округа с 16 по 22 февраля организуют мастер-классы, спортивные игры и праздничные программы, посвященные проводам зимы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 16 по 22 февраля в парках Орехово-Зуевского округа пройдут праздничные и спортивные мероприятия, приуроченные к проводам зимы.

В Парке 30-летия Победы запланированы беседа о традициях Масленицы, мастер-класс по изготовлению подарков и игровая программа «Масленицу встречай». Также состоятся спортивные игры «Молодецкие забавы» и «Масленичные игры».

В парке «Дулевский» гостей ждут спортивные состязания «Быстрее. Выше. Сильнее», мастер-классы «Время для творчества», викторина «Интеллектуал» и анимационная программа «Зимний бум!» на детской площадке.

В Дрезненском городском парке продолжит работу «Школа юного художника», а также пройдут игры «Мафия». Спортивная школа «Феникс» организует спортивные игры «Зимний движ».

В парке «Меланж» состоится театрализованное представление «Угощение весельем», масленичные розыгрыши, конкурсы, викторина «Масленичные традиции» и творческая мастерская. Для людей с ограниченными возможностями здоровья проведут спортивный квест «Встречаем Масленицу».

Подробности о мероприятиях размещены в афишах парков. Возрастное ограничение 0+.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.