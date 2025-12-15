Парки Наро-Фоминского округа проведут зимние мероприятия с 15 по 21 декабря

Парки Наро-Фоминского округа приглашают жителей с 15 по 21 декабря на бесплатные спортивные, творческие и развлекательные мероприятия для детей и взрослых, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 15 по 21 декабря в парках Наро-Фоминского округа пройдут бесплатные зимние активности для всех желающих. В Центральном парке им. В.В. Воровского 18 декабря состоится утренняя аэробика на свежем воздухе, а 20 декабря в 11:30 гостей ждут веселые состязания «Зимние рекорды» на льду. В воскресенье, 21 декабря, на катке пройдет развлекательный марафон с подвижными играми и мастер-классом для детей.

В парке «Мечта» 16 и 19 декабря организуют занятия по скандинавской ходьбе. Во второй половине дня 18 и 19 декабря для детей проведут интерактивные программы «Путешествие в Новый Год» и «Время чудес», а также мастер-классы по созданию новогодних поделок.

В парке «Дубки» 15 декабря стартует детский праздник «Снежные приключения» с играми, творческой мастерской, викториной и киномарафоном. 18 декабря в 10:00 здесь начнется скандинавская ходьба для взрослых, а в 10:30 — дыхательная гимнастика на свежем воздухе.

Все мероприятия бесплатные. Организаторы рекомендуют одеваться по погоде и обещают хорошее настроение и яркие впечатления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.