Парки Королева приглашают на семейный квест

Теплая погода радует жителей города, предоставляя прекрасные возможности для прогулок и увлекательного досуга на свежем воздухе в парках Королева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для любителей танцев каждый вторник и четверг в Центральном городском парке Академия танцев «Амори про» проводит мастер-классы по джаз модерну, сальсе и бачате. Эти занятия подходят как для детей, так и для взрослых. Музыка также займет важное место в осенней программе: Королевский духовой оркестр продолжает выступать на ротонде «Территория космоса» в Центральном городском парке каждую среду, пятницу и воскресенье с 18:00 до 19:00.

А для любителей науки на выходных в павильоне «ПРОзнания» будут проведены занятия по астрономии и мастер-классы по инженерии.

Не пропустите и кинофильм «Мистер Нокаут», который покажут в пятницу на Арт-веранде Центрального парка — отличный способ провести вечер в компании друзей и семьи!

В субботу на территории Центрального городского парка пройдет семейный квест «Загадки нашего парка», а также мастер-классы в «Семейной экомастерской „Дары леса“. Здесь найдется занятие для каждого — от маленьких до больших любителей приключений!

А в парке «Костино» жителей ждут познавательно-игровые программы для детей от клуба «Солнышко», мастер-классы по рисованию «Парк юных художников» и увлекательная развлекательная программа «Картинки из парка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.