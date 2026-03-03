Парки Богородского округа проведут праздник к 8 Марта

На предстоящей неделе в Центральном парке по традиции запланированы занятия по живописи и классической скульптуре, а также тренировки объединения «Танцы Голд». Любители активного отдыха смогут принять участие в занятиях по северной ходьбе в Центральном и Глуховском парках.

В субботу в Центральном парке состоится легкоатлетический забег «5 верст» от фонтана «Ангел мира», после чего пройдут занятия по нейрофитнесу. С полудня в парках «Роща», «Липовая аллея», Центральном и Глуховском организуют детские игровые, спортивные и творческие программы. В 16.00 в камерном зале Центрального парка пройдет познавательная музыкально-поэтическая встреча, посвященная знаменитым женщинам Богородского края. Вход по предварительной записи по телефону +7 (903) 552-08-83.

В воскресенье, 8 марта, Центральный парк в 12.00, а парки «Глуховский» и «Липовая аллея» в 13.30 приглашают на общеобластное мероприятие «Весна, цветы и комплименты». Гостей ждут фотозоны, кулинарные мастер-классы, концертные программы и праздничные сюрпризы.

Длинные выходные завершатся 9 марта. В павильонах Центрального и Глуховского парков состоятся кинопоказы, а в парке «Роща» пройдет концерт, кулинарный мастер-класс и будет работать фотозона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.