Парк Раменского ждет масштабное благоустройство

В Раменском начались подготовительные работы по благоустройству территории, прилегающей к городскому парку. Здесь планируется создать площадку для праздников и массовых мероприятий округа. К нему присоединят пустырь между улицами Народное имение и Первомайской, сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам заместителя директора парка Анны Зимы, сейчас идет расчистка территории от сорной растительности и выравнивание участка. Благоустройство запланировано на 2026–2027 годы.

Центральной частью проекта станет площадка для проведения Дня города, крупных праздников и других массовых мероприятий муниципального округа. Здесь разместятся сцена, зоны для мастер-классов, фудкорты.

«Мы давно хотели перенести массовые гуляния с Площади Победы, где неуместно проводить праздники. А в парке площадки слишком малы для большого скопления людей», — пояснила Анна Зима.

На территории также появятся березовая роща с подсвеченными холмами, детские домики для мастер-классов, спортивные и тихие зоны отдыха. Планируется благоустроить и прибрежную зону для свадебных церемоний и пикников.

Таким образом, парк объединится с новой территорией в единое рекреационное пространство. Завершение работ намечено на 2027 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.