Парк Пехорка в Балашихе вновь стал первым по посещаемости в Подмосковье

С 21 по 27 октября парк Пехорка в Балашихе посетили 53 тыс. человек. Парк стал самым востребованным по посещаемости на прошлой неделе в регионе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк Пехорка расположен в центре города Балашиха. На территории расположены детские площадки, спортивные зоны и скейт-парк. Кроме того, в парке обустроена набережная.

Для активного времяпрепровождения есть прокаты спортивного инвентаря. В летний период работает лодочная станция. Для прогулок с собаками в парке обустроена площадка для выгула питомцев.

Парк продолжает развиваться. Здесь продолжают появляться новые игровые зоны и арт-объекты, делая «Пехорку» еще более вдохновляющим местом для отдыха и развлечений.

Адрес парка: г. Балашиха, ул. Парковая, влд. 4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.