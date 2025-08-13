Парк Мира в Мытищах вошел в тройку лидеров по посещаемости

С начала года парк посетили более 1 млн человек, в том числе 330 тыс. за последние два месяца лета. С начала августа парк посетили более 70 тыс. человек.

Удобное расположение парка на берегу реки Яузы, в сочетании с разнообразием развлечений, привлекает как местных жителей, так и гостей из других городов.

В парке Мира есть амфитеатр, площадь с фонтаном, игровые площадки, скейтпарк и аттракционы. Регулярно проводятся концерты, культурные мероприятия, оздоровительные разминки, занятия йогой, мастер-классы и дискотеки.

16 августа, в субботу, в парке состоится несколько интересных мероприятий, направленных на оздоровление и развитие творческих навыков. Утро начнется с оздоровительной разминки с 8:45 до 9:15, после чего с 9:15 до 10:00 пройдет оздоровительная пробежка под названием «5 Верст». В середине дня с 11:30 до 12:30 запланировано оздоровительное занятие «Парковый цигун», которое поможет расслабиться и восстановить силы. Во второй половине дня с 14:15 до 15:15 театр МОДТ проведет занятие по актерскому мастерству, а сразу после него, с 15:15 до 16:15, пройдет урок сценической речи. Также с 15:00 до 16:00 будет работать творческий мастер-класс под названием «Что написано пером», где можно будет попробовать себя в письменном творчестве.

17 августа, в воскресенье, в парке также будут проходить разнообразные мероприятия. С 14:00 до 15:00 состоится квартирник от школы музыки «Синергия», где можно насладиться живой музыкой в уютной атмосфере. Затем с 16:00 до 16:30 пройдет спортивная тренировка в стиле «Зумба». С 16:30 до 17:00 будет развлекательная программа «Ты в танцах», а завершится день ретро-дискотекой с 17:00 до 18:30, где все желающие смогут потанцевать под любимые хиты прошлых лет.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.