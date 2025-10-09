Парк культуры Егорьевска ждет посетителей на спортивные эстафеты с аниматорами

Городской парк культуры Егорьевска открыт для прогулок со вторника по воскресенье, с 9:00. Сейчас в парке самая красивая пора — золотая осень. Маленькие посетители могут не только сделать красивые снимки на фоне яркой листвы, но и активно провести время на свежем воздухе — для них сотрудники Дворца культуры имени Г. Конина каждую неделю готовят увлекательную программу игр и встреч с веселыми героями любимых сказок и мультфильмов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

13 октября в 11:00 в парке культуры пройдет спортивное мероприятие — эстафета «Веселые старты». Это командные соревнования, ориентированные на активный отдых и укрепление здоровья ребят. А в 11:30 стартует анимационная программа. Аниматоры придумывают для гостей интерактивные игры, проводят творческие мастер-классы и устраивают конкурсы.

Адрес парка: Егорьевск, ул. Советская, дом № 174. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.