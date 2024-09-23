Парк Кривякино в Воскресенске замкнул топ-10 самых посещаемых парков Подмосковья

С 16 по 22 сентября парк Кривякино в Воскресенске посетили 19,4 тыс. человек. Парк вошел в десятку самых востребованных парков на прошлой неделе. Он занял 10 место, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Расположенная в городе Воскресенске усадьба Кривякино является значимым историческим объектом Подмосковья. Основанная в конце 1760-х годов генерал-майором А. Г. Замятиным, она была в собственности многих известных личностей, включая купца И. И. Лажечникова, отца знаменитого русского писателя.

С годами усадьба пережила множество изменений, но, благодаря усилиям специалистов, ее первозданный вид был восстановлен. После недавних работ по благоустройству, Кривякино сочетает в себе историческую аутентичность и современные удобства.

В парке постоянно организуются познавательные и развлекательные мероприятия, на которые жители и гости округа с удовольствием приходят семьями.

В усадебном парке для гостей создана сеть аллей, игровая площадка, сцена, танцевальная площадка и амфитеатр.

Адрес парка: Московская область, Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 5.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.