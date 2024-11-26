Парк имени Толстого в округе Химки стал четвертым по посещаемости за неделю

С 18 по 24 ноября парк имени Льва Толстого в городском округе Химки посетили 18 тыс. человек. Парк стал четвертым по востребованности на прошлой неделе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк Толстого — один из самых красивых парков городского округа Химки. Он расположен на берегу канала им. Москвы. В парке находятся детские и спортивные площадки, рестораны и концертные площадки. При желании можно посетить смотровую площадку. Более того, в парке обустроена площадка для выгула собак.

В парке расположена зона для активных занятий спортом: скейт-парк и памп-трек для подростков и взрослых любителей экстрима, а для детей оборудовали веревочный парк и скалодром. Рядом находится столы для настольного тенниса. Кроме того, в парке есть площадка для танцев и йоги. В парке установлено пять второстепенных входных групп, размещены новые скамьи, урны и места для велопарковки.

Адрес парка: Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, 2А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.