Парень без футболки отжимался на дороге перед шестью полицейскими в Москве

Парень без футболки отжимался на дороге перед шестью полицейскими на Петровке, 38 в Москве. Об этом сообщает Baza .

Полицейские на действия мужчины отреагировали неоднозначно. Одни отворачивались, другие ходили рядом, третьи просто смотрели.

Молодого человека заставляли отжиматься сначала на двух руках, затем на одной. Автор видео предположил, что молодой человек мог употребить запрещенные вещества.

Ранее психиатр и нарколог Василий Шуров рассказал, что странное поведение наркозависимых, которые выгибаются и замирают в необычных позах, происходит из-за употребления веществ определенной группы. Зачастую такие люди сильно выгибают спину назад и смотрят в небо. Так влияют на поведение наркоманов вещества, которые оказывают седативный эффект на нервную систему. От них и появляется мышечное напряжение.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.