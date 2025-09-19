Нарколог объяснил, почему наркоманы замирают в жутких позах

Странное поведение наркозависимых, которые выгибаются и замирают в странных позах, вызвано определенной группой веществ. Они влияют на мозг и мышцы, рассказал РИАМО психиатр и нарколог Василий Шуров.

Довольно странное явление периодически наблюдают жители городов России и мира, как люди под воздействием веществ «зависают в странных позах», не реагируя на изумленных прохожих. Такие кадры давно расходятся по социальным сетям и мессенджерам.

В комментариях пользователи называют таких персонажей «солевыми». Как правило, они в людных местах очень сильно выгибают спину назад, задирая лицо в небо. Под такими видео в соцсетях люди упражняются в остроумии на тему того, что они следят за звездами или за чистотой воздушного пространства от летательных аппаратов.

Шуров объяснил, что в данном случае дело не в «солях», так как от них у человека начинается острый психоз. За такое поведение отвечают вещества другой группы, оказывающие седативный эффект на нервную систему.

«Возникает мышечное напряжение, в сочетании с нарушением регулировки действия мышц антагонистов-синергистов, а так как мышцы спины сильнее, то, соответственно, их выгибает в обратную сторону. Ну и плюс — общий седативный эффект на организм, мозг в это время еще и так очень сильно загружен», — объяснил Шуров странное поведение зависимых людей.

