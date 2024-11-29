Парашютные системы «Ростеха» помогли установить мировой рекорд

Парашютные системы «Тандем-400», созданные «Ростехом», помогли поставить мировой рекорд по совершению прыжков из стратосферы. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

В первый раз в мире три пары парашютистов совершили прыжок с высоты 10,1 километров. Они поставили мировой рекорд.

Во время прыжка спортсмены использовали новейшую российскую разработку — парашютные системы «Тандем-400». Они раскрылись почти сразу после прыжка — на высоте 10 километров. Во время стандартного полета парашют раскрывают на двух с половиной километрах.

Мировой рекорд установили парашютисты-испытатели Государственного летно-испытательного центра Минобороны РФ. Достижение добавили в Книгу рекордов России.

Ранее сообщалось, что «Ростех» продает совхоз бронетанкового завода. За имущество госкорпорация хочет получить миллиард рублей.