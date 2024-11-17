«Ростех» продает совхоз бронетанкового завода

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РБК: «Ростех» продаст совхоз танкового завода в Краснодарском крае за 1 млрд

Структура «Ростеха» акционерное общество «163-ий бронетанковый ремонтный завод» (БТРЗ) планирует продать совхоз, который находится в населенном пункте Красное в Краснодарском крае. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ресурса «РТ-Капитал», который реализовывает непрофильные активы государственной корпорации.

Новому владельцу достанутся участки земли площадью два гектара. На них расположены объекты недвижимости, суммарная площадь которых составляет 52,6 тыс. «квадратов».

Помимо этого, владельцу передадут сельскохозяйственную технику. Среди нее есть комбайн, косилка и другие инструменты, транспортные средства для сбора урожая.

Первоначальная цена лота будет 928,9 млн рублей. Торги ожидаются 16 декабря на всероссийской электронной платформе ЭТП. В «РТ-Капитал» отметили, что лот в советские времена был совхозом и функционировал при заводе.

Ранее стало известно, что чистый убыток «КамАЗа» в 2024 году составил 3,831 млрд рублей. «Ростеху» принадлежит 47,1% акций этой компании.