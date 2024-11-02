Чистый убыток «КамАЗа» по итогам 9 месяцев составил 3,831 млрд рублей

За январь–сентябрь этого года чистый убыток компании «КамАЗ» по РСБУ составил 3,831 млрд рублей против прибыли в 15,819 млрд рублей за такой же период 2023 года, сообщает «Прайм» .

Так, выручка компании уменьшилась на 7,5% в годовом выражении, она составила 228,756 млрд рублей.

Также валовая прибыль стала меньше в 2,02 раза, снизилась до 15,455 млрд рублей. Убыток от продаж — 1,041 млрд рублей (а годом ранее отмечалась прибыль в 16,97 млрд рублей).

Компания не раскрыла актуальную информацию по акционерному капиталу. В прошлом году среди ее основных акционеров были «Ростех» (47,1%), «Автоинвест» (23,54%) и Daimler AG (15%). Зимой 2024 года немецкий Daimler продал свою долю, но не было раскрыто, кому именно.